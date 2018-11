Okusa polne jedi so najboljše! Take z različnimi teksturami – hrustljavo in mehko – pa še boljše. Največja zvezda tega recepta je paradižnova omaka, v njej pa se skriva več odličnih začimb. V njej so garam masala, pa kumin, kurkuma, kajenski poper, dimljena paprika ter malenkost cimeta. Zaradi čilija in kajenskega popra je omaka precej pekoča, zato lahko oboje enostavno izpustite, dodajte le malenkost navadnega popra. Ker je omaka pekoča, lahko to pekočost omilite z osvežilno tzatziki omako. Da bo jed hranljiva in nasitna, pa dodajte še malo kuhanega bulgurja.

Čičerika je res vsestranska, lahko jo spečete, zmeljete, date v juho in na solato. Poglejte si ideje!

Odlične ideje za jedi s čičeriko:

• Humus

• Burger s koruzno-čičerikinim polpetom

• Riževa solata s čičeriko

• Curry s čičeriko, sladkim krompirjem in špinačo

• Čičerikin čili s papriko na rdeči kvinoji

• Kvinojin krožnik s pečeno čičeriko in paradižnikovim prelivom

Preden pa preberete seznam sestavin, pa še nekaj pomembnih informacij za lažjo pripravo današnjih zvitkov:

• namesto zvitkov lahko pripravite jed na krožniku, nanj razporedite kuhan bulgur in paradižnikovo omako s čičeriko, poleg pa postrezite s kumarično (ali katero drugo!) solato ali tzatzikijem

• namesto bulgurja lahko uporabite tudi riž, kuskus ali kvinojo

• če ne želite pekoče jedi, izpustite kajenski poper in čili, po želji dodajte le malo popra

• namesto rdeče čebule lahko brez problema uporabite tudi rjavo ali belo, lahko pa tudi šalotko

• navedena mešanica začimb je čudovita, če pa katere izmed navedenih nimate, jo izpustite

• uporabite lahko le meto ali le peteršilj, lahko pa tudi mešanico obojega

• paradižnikova omaka za uporabo v zvitkih ne sme biti pretekoča, če pa jo uporabite v jedi na krožniku, pa je lahko bolj tekoča

• ko sestavljate zvitke, poskrbite, da bulgur in omaka nista prevroča, da se tzatziki ne bo začel »topiti«, oba naj bosta torej topla in ne prevroča

Pa dober tek!

