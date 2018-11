Tisti, ki so ga že obiskali, pravijo, da je na Krasu vselej krasno in da je to dobro začutiti z vsem telesom. Tako kot tradicionalna tekaška preizkušnja Mali kraški maraton, ki vsako leto marca poveže na tisoče tekačev (prihodnje leto bo 24. marca), je že leta stalnica v koledarju tekaških prireditev tudi Krasova 10ka. Letos bo potekala že 14. zapored.

»S startom in ciljem v Sežani tekače čaka slabih deset kilometrov dolga trasa, speljana po asfaltnih in urejenih makadamskih kraških cestah skozi Živi muzej Krasa iz Sežane v Orlek in nazaj,« enega najpriljubljenejših jesenskih tekaških izzivov opišejo v Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana, kjer v soboto pričakujejo okoli 600 tekačev in tekačic z vseh koncev Slovenije. Slikovita proga daleč naokoli slovi po izjemnem vzdušju, gostoljubju in čudoviti naravi.

»Živi muzej Krasa je lani prejel lovoriko za najboljšo tematsko pot v Sloveniji. Obiskovalca popelje v kraški svet s številnimi kraškimi pojavi. Tu lahko vidimo vrtače, uvale, udorne doline, brezna in podzemne jame. Območje se razteza med Sežano, Lipico in čezmejno Bazovico ter je bilo po drugi svetovni vojni zaprto za javnost. V njem je urejenih okoli 20 kilometrov označenih poti z dodanimi informativnimi tablami. Poleg tega so v nekdanjih smodnišnicah urejene postaje za vadbo na prostem. Na robu območja je tudi najstarejša turistična jama v Evropi Vilenica,« opišeta Jasmina Kozina Praprotnik in Urban Praprotnik, tekaški trener in vodja Urbanih tekačev. Tudi v soboto bosta na Kras popeljala množico tekaških zanesenjakov.