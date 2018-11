Desisa, ki je bil doslej na cilju v Central parku že trikrat na stopničkah - 2014 je bil drugi, lani in 2015 pa tretji, je tekel 2:05:59 oziroma dve sekundi hitreje od drugouvrščenega rojaka Shura Kitata. Tretje mesto s 25 sekundami zaostanka je zasedel lanski zmagovalec, Geoffrey Kamrowor iz Kenije. Za Desiso, svetovnega podprvaka iz 2013, je to tretja zmaga na velikih maratonih po Bostonu 2013 in 2015.

Veliko bolj prepričljivo je zmagala Mary Keitany, ki je za 42 kilometrov in 195 metrov potrebovala dve uri, 22 minut in 48 sekund. Drugouvrščeno rojakinjo, Vivian Cheriuyot, olimpijsko prvakinjo 2016 na 5000 metrov in zmagovalko letošnjega londonskega maratona, je prehitela za več kot tri minute. Tretje mesto je zasedla domačinka Shalane Flanagan. Več zmag v New Yorku od 36-letne Kenijke, ki je zadnjih dvanajst kilometrov tekla v svojem ritmu, ima le Norvežanka Grete Waitz, ki je v letih od 1978 do 1988 zmagala devetkrat.

Maratona, ki je potekal po vseh petih okrožjih New Yorka, se pravi Bronxu, Brooklynu, Manhattnu, Queensu in Staten Islandu, se je udeležilo preko 50.000 tekačev, zmagovalca pa sta za nagrado dobila 100.000 dolarjev.