Začelo se je zadnji dan avgusta ob šestih zvečer v Chamonixu in se končalo 170 kilometrov ter 10.000 višinskih metrov (gor in prav toliko dol) pozneje v istem mestu. 2561 tekačev na gorski tekaški tekmi v zahtevnih vremenskih razmerah. Tek skozi noč, ves dan in za marsikoga še vso naslednjo noč, v vetru, mrazu, dežju. Potrebna je izvrstna pripravljenost, ne le tekaška, čaka te izčrpanost, premagati moraš strah in tesnobo. Enainpetdesetletni Ljubljančan Roman Jež je pretekel UTMB prvič. Na cilj je prišel po 32 urah in 55 minutah in v svoji starostni kategoriji med 450 tekmovalci osvojil tretje mesto – prve slovenske stopničke v 15-letni zgodovini montblanškega teka.

Prvi »navadni« maraton je Jež pretekel pred devetimi leti. »Potem sem se asfalta in ravnine nekako preobjedel in sčasoma je moj poligon postal gozd,« pravi. Odločil se je, da se preizkusi na daljšem teku v naravi, najprej je pretekel 65-kilometrski Istrski trail. »Bilo mi je res všeč, ne zgolj tek, ampak tudi hribi, reke, doline, prekrasni pogledi in odlična tekaška družba,« pravi. Naslednje leto je pretekel 100-kilometrsko razdaljo, leto pozneje pa svoj prvi tek, dolg 100 milj. »Od aprila 2013 je tek moja dnevna rutina,« pravi Jež, ki vsak mesec preteče od 300 do 400 kilometrov (in od 7000 do 17.000 višinskih metrov), na leto pa uniči štiri do pet parov tekaških copat.

Želji, da bi se udeležil tekme UTMB, se seveda ni mogel izogniti. »Za to tekmo je treba imeti dovolj kvalifikacijskih točk iz preteklih dveh let. Lani sem prvič izpolnjeval pogoje, vendar nisem bil izbran oziroma izžreban. Letos mi je uspelo,« pravi. Vse letošnje leto je bilo podrejeno pripravam. Aprila je Jež odtekel 112-kilometrski trail na Madžarskem. Na naslednjem, 100-kilometrskem Ultra pušeljcu v Podbrdu je odstopil na 75. kilometru (»Glava ni bila prava.«), potem pa se je v glavnem osredotočil na daljše hribovske vzpone z zahtevnimi spusti, da je pripravil noge na maratonske spuste na UTMB. »Štirinajst dni pred tekmo sem se za zadnji trening v istem dnevu povzpel na Triglav, Stol in Grintovec,« pove ultratekač iz Gameljn.