Ena od zanimivejših zvrsti v skalnem plezanju je DWS, solo vzpon nad vodo, plezanje brez varovanja v skali, ki se dviguje nad vodo. Padec vanjo plezalca takrat, ko v težki smeri po morski pečini ne zmore več naprej, obvaruje pred resno poškodbo. Ameriški plezalec Chris Sharma je preplezal največ zahtevnih prvenstvenih smeri DWS, leta 2006 v naravnem skalnem oboku na Majorki smer Es Pontas, ki je (z oceno težavnosti 9a+) dolgo veljala za najtežjo športnoplezalno smer na svetu. Deset let pozneje jo je kot prvi ponovil Jernej Kruder, aktualni zmagovalec svetovnega pokala v balvanskem plezanju.

Letošnji oktober je Jernej Kruder spet preživel na Majorki, skupaj z dvajsetletno sestro Julijo, prav tako reprezentantko v športnem plezanju. Jernej je želel preplezati smer Alasha, po težavnosti enako Es Pontasu, ki jo je Sharma prvenstveno preplezal pred dvema letoma in je doslej še ni preplezal noben drug plezalec. Vendar mu pogoji niso bili naklonjeni. »V smeri je bilo zelo mokro, zato je nisem mogel preplezati,« je Jernej Kruder povedal po vrnitvi v Slovenijo za ameriško revijo Rock and Ice.

Najtežji ženski DWS

Julija Kruder se je spopadla s klasiko Weatherman (8a+), ki jo je prvenstveno prav tako preplezal Sharma. Sedemkrat zapored je končala v razburkanih valovih, v osmem poskusu pa je premagala ključno mesto in izplezala na vrhu 18 metrov dolge smeri. Kruderjeva je prva ženska, ki je preplezala to smer, verjetno najtežjo smer DWS, ki jo je doslej preplezala ženska. Prvič je preplezala smer DWS šele junija letos na tekmovanju v španski Coroni, kjer je zmagala, septembra pa je bila na tekmi v Bilbau tretja. »Prvih nekaj poskusov na Majorki je bilo med poslušanjem valov, ki so butali ob pečino, kar strašljivih,« je Julija Kruder povedala za Rock and Ice. »Kmalu pa sem ujela pravi občutek in potem sem se počutila res dobro.« Mlada plezalka se je potem poskusila še v eni klasiki, v smeri Two Smoking Barrels (8a+) avstrijskega velikana skalnega plezanja Klema Loskota, in čeprav je bila, kot je sama povedala, »zelo blizu«, ji ni uspelo.

Tudi Jernej je preplezal klasiko Weatherman, a je smeri dodal bolj direkten izstop in dvignil oceno smeri na 8b (ali 8b+). »Moja najljubša s tokratnega izleta na Majorko,« je zapisal na instagramu. Potem je opravil še vzpon v drugi Loskotovi klasiki, smeri If You Keep Your Face in the Sunshine, You Will Not See the Shadow (8b), s prvenstveno različico, poimenovano Animal Magnetism in ocenjeno z 8b+. »Take smeri najbolj ustrezajo mojemu slogu,« je povedal Kruder. Brat in sestra sta napovedala, da se bosta še vrnila na Majorko na »poravnavo računov«.