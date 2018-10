Na Manaslu, osmo najvišjo goro na svetu, se je minuli teden vzpelo več kot sto gornikov. Žal se je zgodila tudi nesreča, saj je med sestopom z vrha izginil češki gornik Roman Hlávko. Vrh gore je osvojil tudi katalonski gornik Sergi Mingote. Manaslu je bil njegov tretji osemtisočak, preplezan v zadnjih 70 dneh, v okviru svojega projekta 3x2x8000 pa načrtuje še tri, zato se je odpravil naravnost proti naslednjemu cilju Daulagiriju. Tam je moral odnehati 79-letni španski alpinist Carlos Soria, ki je preplezal že 12 od štirinajstih osemtisočakov, z Daulagirijem pa se je spopadel že devetkrat. Prvega oktobra je sporočil, da tudi tokrat ni šlo in da so začele zaradi slabega vremena vse odprave (razen treh plezalcev, ki čakajo na Mingoteja) zapuščati bazni tabor, med njimi tudi Nemec Herbert Dietheim in Rus Sergej Baranov, ki sta želela neprekinjeno prismučati z vrha gore do baznega tabora. Soria bo, namesto da bi se prihodnjo pomlad lotil svojega zadnjega osemtisočaka, Šišapangme, še desetič poskušal z Daulagirijem.

Rusa Vitalij Lazo in Anton Pugovkin še vedno poskušata doseči vrh Anapurne, da bi jo v celoti presmučala, Američanoma Hilaree Nelson in Jimu Morrisonu pa je 30. septembra uspelo kot prvima presmučati sanjsko linijo z vrha Lotseja, več kot 1800 metrov dolg ozebnik, ki se vije neprekinjeno do vznožja gore. Konec septembra se je 42-letna Kitajka Luo Jing Cheng povzpela na Čo Oju in s tem postala šele četrta ženska z osvojenimi vsemi štirinajstimi osemtisočaki, ki jih je preplezala v skupno šestih letih, enajstih mesecih in 25 dneh ter za skoraj leto dni izboljšala prejšnji ženski rekord Južnokorejke Kim Chang Ho. Samo v letošnjem letu se je Luo Jing Cheng vzpela na Lotse, Broad Peak in Šiša Pangmo. »Osvojitev vrha ni moj končni cilj, to, kar me resnično navdušuje, je širjenje mojih možnosti,« je povedala po vrnitvi domov. »Kot samohranilka želim druge ženske, predvsem matere, prepričati, da lahko z odprtim umom naredijo več.« Vse osemtisočake je doslej osvojilo 41 ljudi.