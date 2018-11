Ste se kdaj vprašali, zakaj so brskalnik google in z njim povezane storitve brezplačni? Čeprav se zdi, da imamo uporabniki brezplačen dostop do gmaila, zemljevidov in tako naprej, te storitve vsekakor niso brezplačne. Google oziroma krovno podjetje Alphabet nenehno shranjuje podatke o uporabnikih ter jih izkorišča za skrbno prilagojeno oglaševalsko targetiranje. Google pozna vaše strahove, vaše fetiše, kdaj se bolni in kam bi radi šli na počitnice. Brskanje po spletu pa je posledično postalo tesno prepletena simbioza informacij in oglasov. Enkrat ste za hip kliknili na povezavo neke spletne trgovine in zdaj na vas prežijo vse mogoče ponudbe pralnih strojev.

Vseobsegajoči google Večina ljudi tak odnos preprosto sprejme, bodisi se nadzora niti ne zavedajo bodisi jih ne zanima. Hkrati je treba priznati, da je življenje z googlom prav fantastično. Kdaj ste se nazadnje z nekom pogovarjali in naleteli na neko neznano dejstvo? Ali se znašli v zadregi, kje točno že se nahaja Mozambik? Z nekaj kliki na telefonu imamo na voljo vse informacije tega sveta. Googlov ekosistem je zelo dobro razširjen. Z mobilnih telefonov se počasi širi in postaja del naših domov. Google home pozna naš glas, naše rutine, google news ve, kaj nas zanima, google photos pozna obraze naših prijateljev, google zemljevidi vedo, kje smo bili, youtube pa predlaga prav tisto, kar potrebujemo. Če se sistem že kje sreča s kakšno neznanko, nas storitev sama povpraša, ali lahko dopolnimo manjkajoče podatke, da nas tako lahko še bolje spozna. Izstop iz sistema zna biti zelo težak, celo prelomen. Vendar se vse več ljudi odloča prav za to. Razlog so bili v zadnjih letih predvsem škandali z zlorabo zasebnih podatkov, pri kateri so zasačili tako Google kot Facebook. Ljudje so se začeli spraševati, kdaj priročnost prestopi mejo dobrega okusa. In tu je nastopil čas za spletni brskalnik duckduckgo. Njegovo glavno vodilo je spoštovanje zasebnosti uporabnika. Brskalnik so ustanovili že daljnega leta 2008 in po podatkih, ki jih je pridobil portal Forbes, je do danes postregel z že več kot 22 milijardami anonimnih iskanj. Kot smo omenili, nedavno se je zgodil mejnik 30 milijonov iskanj v enem dnevu – google sicer izvede dnevno 3,5 milijarde iskanj, kar je 40.000 iskanj vsako sekundo. Globalni tržni delež brskalnika duckduckgo naj bi trenutno znašal 0,18 odstotka. Google ima 77-odstotni tržni delež, kar je morda celo nekoliko presenetljivo – človek bi pričakoval, da se ta številka vrti vsaj nekje nad osemdesetimi odstotki. Vendar si svoj delež pogače jemljeta še bing s petimi odstotki in kitajski iskalnik baidu z 14 odstotki.

Splošno zavedanje uporabnikov Vidnost iskalnika duckduckgo je skokovito rasla predvsem po letu 2013 in vsi skoki so bili neposredno povezani z varnostnimi konflikti. Nazadnje je za to poskrbela uredba GDPR. Skrbnik uporabnikov Daniel Davis je za Forbes povedal: »Naš vzpon je odraz splošnega zavedanja uporabnikov, da se z zasebnimi podatki ne ravna ustrezno in da pravica do zasebnosti ni spoštovana.« Uporabniki, ki so prešli na nov brskalnik, pravijo, da je preskok pravo katarzično doživetje. Duckduckgo namreč zagotavlja, da od uporabnika ne shranijo niti enega bajta podatkov. Ob tem pa se seveda hitro pojavi vprašanje, kako lahko sploh delujejo. Kako lahko svoje orodje ponujajo brezplačno? Davis je pojasnil, da že od leta 2014 poslujejo z dobičkom. Zasluga gre predvsem oglaševanju. Toda v nasprotju z googlom se njihovo targetiranje osredotoča na ključne besede in ne na osebne profile uporabnikov. Torej, če vpišete besedo avtomobil, vam iskalnik ponudi sorodne oglaševalske vsebine. Poleg tega je podjetje v zadnjih letih doniralo 1,3 milijona dolarjev raznim organizacijam in iniciativam, ki se ukvarjajo z zaščito zasebnih podatkov.