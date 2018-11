Zaposleni so se v okviru protesta eno uro sprehajali pred poslopjem v Dublinu. Kot je pojasnila ena od udeleženk, je protestni shod potekal v solidarnosti s komerkoli, ki je doživel kakršnokoli obliko spolnega nadlegovanja ali nasilja na delovnem mestu. O protestnih pohodih so poročali tudi iz Londona, Singapurja in Tokia, podobne shode pa pričakuje tudi v ZDA. Poziv k protestnemu shodu za danes ob 11.10 po lokalnih časih se je pojavil v sredo na Twitterju. Že nekaj časa se namreč stopnjujejo napetosti zaradi načina, kako se Google odziva na pritožbe zaradi spolnega nadlegovanja.

Ameriški časnik New York Times je nedavno poročal, da je Google zaradi neprimernega obnašanja leta 2014 odpustil enega od svojih višjih uslužbencev Andyja Rubina, a mu še vedno plačuje odpravnino vredno 90 milijonov dolarjev. Podjetje je tudi na druge podobne načine skušalo prikriti primere spolnega nadlegovanja. V okviru poziva k protestnemu shodu so organizatorji objavili seznam zahtev, med drugim zahtevajo končanje prisilnih poravnav, zaradi katerih primeri ne zaidejo v javnost, ter obveze glede enakopravnosti plač in pogojev na delovnem mestu.

Ravno v sredo so iz starševskega podjetja Googla Alphabet sporočili, da je zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja podjetje brez odpravnine zapustil eden od izvršnih direktorjev Richard DeVaul. Prvi mož družbe Sundar Pichai je v torek poslal zaposlenim sporočilo, da obžaluje pretekla dejanja. Zagotovil je, da bodo vzpostavili varnejše in enakopravnejše delovno okolje. Pojasnil je še, da nihče od zaposlenih, ki so jih v preteklih dveh letih odpustili zaradi obtožb spolnega nadlegovanja, ni dobil odpravnine.