Če uporabljate firefox, ste danes verjetno opazili, da je videti precej drugače, kot nazadnje, ko ste ugasnili računalnik. Posodobitev brskalnika gre precej globlje od videza. Neprofitna organizacija Mozilla, ki promovira odprtost spleta in varovanje zasebnosti med brskanjem po spletnih straneh, je s svojim novim brskalnikom naredila velik korak v tekmi z Googlom in njegovim chromom. Ne le, da njihov brskalnik za razliko od Googlovega ni namenjen zbiranju podatkov o uporabnikovemu brskanju po spletu, da bi podjetje lahko bolje tržilo svoje oglaševalske storitve. Novi firefox quantum je dvakrat hitrejši kot pred šestimi meseci in porabi 30 odstotkov manj delovnega spomina kot chrome, trdijo pri Mozilli.

En slab zavihek ne bo »obesil« celotnega brskalnika Za nameček novi firefox odpravlja tudi nekaj drugih slabosti, ki jih je imel v primerjavi s chromom. Odslej en počasen zavihek ne bo upočasnil celotnega brskalnika in tudi če se eden od odprtih zavihkov nenadoma »obesi«, nas to ne bo več prisililo v zaprtje brskalnika z vsemi zavihki vred. Enostavno bomo ugasnili zavihek s težavami in stran naložili ponovno. Brskanje po spletu bo medtem potekalo nemoteno. Med novostmi je tudi podpora spletnim igram, stranem oziroma aplikacijam z navidezno resničnostjo. Quantum je dodatno prilagojen tudi za naprave z zaslonom na dotik. Posamezni meniji se bodo samodejno povečali, če uporabljate zaslon za dotik, in ostali enake velikosti, če po njih klikate z miško. Kdor na spletu naleti na zanimive vsebine, a se jim v tistem trenutku ne more posvetiti, lahko stran shrani v poseben »žepek« za kasnejšo uporabo. Če želite ustvariti »izrezek« strani, pa lahko s klikom na ikono s škarjicami izrežete in shranite posamezne odstavke besedil, videoposnetke, fotografije ali pa poljubno označen predel v odprtem zavihku. To storitev je kot prvi sicer ponudil Microsoftov brskalnik edge.