Italijan je imel pravzaprav vse odprto na poti do prve zmage po 26 sušnih dirkah in prve v Maleziji po letu 2010. Marquez je v kvalifikacijah dobil kazen zaradi nešportne vožnje in začel šele s sedmega mesta, zvezdniku Yamahe, ki je imel na tribunah številno navijaško zasedbo v rumenem, pa je uspelo dobro startati.

Medtem ko se je Marquez sicer dokaj hitro in gladko prebijal naprej, pa je tudi Italijan v ospredju vozil odlično. Nekaj časa je bil njegov najresnejši tekmec Zarco, potem pa se je za njegov hrbet prebil Marquez in počasi so se začele težave.

Ure tega sicer še niso pokazale, prednost je bila še vedno dovolj velika, a je bil pritisk očitno prevelik. Rossi se je zavedal, da njegov veliki tekmec polčasi topi stotinke in tisočinke, tokrat pa je bil prav italijanski veteran, ki je v karieri velikokrat znal s podobno vožnjo prisiliti tekmece v napake, sam žrtev takšne taktike. Naredil je namreč napako le štiri kroge pred koncem, zdrsnil v zavoju in rešitve ni bilo več. Marquez se je odpeljal naprej in lahko takoj upočasnil ritem. Rossi se je sicer pobral in se vrnil na stezo, a kaj več od 18. mesta in pozdrava navijačem na dirki ni mogel več narediti.

Z zdrsom je tako omogočil uspeh Marquezu; sveži svetovni prvak je na prejšnji dirki ne po svoji krivdi, ko se je vanj zaletel Zarco, ostal brez uvrstitve, danes je vse to nadoknadil. Z deveto zmago v sezoni in obenem jubilejno 70. v karieri je lepo zaokrožil azijsko-avstralsko turnejo pred vrnitvijo karavane na zadnjo postajo sezone v Valencii čez 14 dni.

»Vozil sem na meji. Težko je bilo, ker sem se prebijal iz ozadja, imel sem tudi precej težav z gumami, ki so se pregrevale. A bolj ko je šla dirka h koncu, bolje sem se počutil. Ko je Valentino naredil napako, sem lahko spustil ritem, pazil sem le, da bom prišel do konca,« je bil po zmagi zadovoljen Marquez.