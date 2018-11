Po prvem delu je imel Šentjur dokaj zanesljivo prednost, vodil je za devet točk. Toda v nadaljevanju je Helios v le nekaj minutah razliko izničil, povedel z 31:30 in bil ob polčasu povsem zraven.

Toda nadaljevanje je bilo spet v znamenju gostov. Helios je zadnjič vodil pri 41:39, potem pa se je po delnem izidu 13:3 za goste tehtnica nagnila na stran Šentjurja, ki prednosti ni več zapravil. V zadnjem delu so imeli gostje vseskozi +10 ali več in zanesljivo dobili tekmo za 12 točk. Gostje so zadeli vseh 14 prostih metov, domači pa so potek tekme skušali spremeniti tudi s številnimi meti za tri, a so jih od 37 zadeli le devet.

Pri domačih je bil najbolj razpoložen Jure Besedič s 13 točkami, pri gostih pa je bil nerešljiva uganka za nasprotnike Davor Konjević s 27.

V 5. krogu Helios Suns čaka gostovanje pri Sixt Primorski, Šentjur pa se bo doma pomeril s Krko.