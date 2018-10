Za uvod v četrti krog sta se pomerila doslej še neporažena Krka in Hopsi, ki so lovili drugo zmago. Polzeljani so sicer v prejšnjem krogu premagali Helios Suns, a tokrat proti Novomeščanom - oba medsebojna obračuna v prejšnji sezoni so tudi dobili današnji gostitelji - so bili brez moči in konkurenčni le v prvi četrtini.

A že takrat se je pokazalo, da bodo Hopsi težko prišli do uspeha. Po prvih desetih minutah so sicer imeli še znosen zaostanek, ki pa se je potem ekspresno povečal. Domači so namreč v drugem in tretjem delu odlično igrali v obrambi, v obeh četrtinah skupaj prejeli le 19 točk, sami pa so neusmiljeno polnili koš tekmeca in se že pred zadnjimi desetimi minutami približali razliki + 30.

Novomeščani tudi v zadnji četrtini niso popuščali, najvišjo prednost so si priigrali pri izidu 79:47, gostje pa so ob koncu le za malenkost znižali in nekoliko ublažili visok poraz.

Pri Novomeščanih je Jure Lalić dosegel 17 točk, pri gostih pa je bil s s 13 najboljši Austin Burgett.

V naslednjem krogu bodo Hopsi 10. novembra gostili Ilirijo, Krka pa bo isti dan gostovala pri Šentjurju.