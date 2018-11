Umrli boste čez 1460 dni

Smrt je sestavni del življenja, mi ob različnih priložnostih servirajo od otroštva naprej. Nikoli nisem razumel, kako je lahko nekaj mrtvega del živega, ampak tam okoli prvega novembra se intenzivnost pogovorov o smrti stopnjuje. Smrt ima takrat simbolne in materialne učinke. Grobovi, rože, sveče in obredi. Letos smo dobili še poziv oziroma gibanje. Ne prižigajte sveč. Ne svinjajte zapacane Zemlje s plastiko. In nehajte polagati plastične rože. Uporabljajte tisto, kar ne more preživeti.