Generacija Z: 1996–2018 Pripadnike generacije Z je najbolj zaznamovalo, da so odrasli z mobilnimi telefoni, neprestano priključenimi na internet, zato so izjemno vešči in vajeni komuniciranja na družbenih omrežjih. Odraščali so v času gospodarske krize, recesije in poudarka na individualnosti, zato se načeloma bolj izogibajo tveganjem kot njihovi predhodniki, primerjalno je med njimi manj zanositev v najstniških letih in manj zlorab prepovedanih snovi. Več pozornosti namenjajo študiju in karieri. O družbeni ureditvi, normah in problemih se ne sprašujejo toliko kot njihovi starejši kolegi, saj so jih že popolnoma ponotranjili. Vrednote: individualnost, startup mentaliteta Tehnologije in znamke: pametni telefoni, LTE, storitve v oblaku, streaming, klepetalnice, snapchat, instagram Dogodki: svetovna finančna kriza Število pripadnikov generacije Z v Sloveniji: 443.000

Generacija Y, milenijci: 1981–1995 Milenijce oziroma pripadnike generacije Y imenujejo tudi generacija Jaz. Čeprav jim zaradi nestabilnega zaposlovanja in stanovanjske problematike kaže, da bodo živeli slabše od svojih staršev, so optimistični, da so spremembe možne, vendar težko izvedljive. Skupno jim je, da so v mladosti vsaj nekaj časa sobivali z analogno tehnologijo. Bolj kot imetje in statusne simbole svojih predhodnikov cenijo izkušnje in zanimiv življenjski slog, ki ga lahko prikazujejo na družbenih omrežjih. Vrednote: izkušnje pred imetjem Tehnologije in znamke: mobilna telefonija, internet, MP3, torrent, Apple, google, facebook Dogodki: tehnološka eksplozija z internetom in družbenimi mediji, 11. september Število milenijcev v Sloveniji: 378.000

Generacija X: 1966–1980 Generacija X je odraščala v času hitrega spreminjanja prevladujočih družbenih vrednot. Njihovi starši, ki so še odraščali v konservativnejših okoljih, so svoje otroke vzgajali z manj nadzora. V času generacije X je bil v družbi opazen porast ločitev. Predstavnike generacije X pogosto opisujejo kot osebe, ki so sicer zabavne, včasih polne cinizma, radi imajo izzive, a ne sprejemajo odgovornosti. Vajeni so varnih in rednih zaposlitev, zaradi česar se njihov odnos do kariere razlikuje od odnosa, ki ga imajo generacije za njimi. Bolj kot uspešna kariera je predstavnikom generacije X pomemben koristno preživet prosti čas. Vrednote: upor avtoritetam, ravnotežje med službo in zabavo Tehnologija in znamke: televizija, walkman, osebni računalnik, Microsoft Windows Dogodki: vietnamska vojna, padec berlinskega zidu, osamosvojitev Slovenije Število pripadnikov generacije X v Sloveniji: 456.000

Baby boom generacija: 1946–1965 Ime so dobili po eksploziji rojstev v povojnem obdobju. Babyboomerji so zaznamovani s tradicionalnimi vrednotami, odraščali pa so v cvetočih letih srednjega razreda, zato te vrednote zamenjujejo z vidnimi statusnimi simboli, na primer avtomobili in hišami, česar pri milenijcih ne opazimo več. So najštevilnejša slovenska generacija. Vrednote: družinsko življenje, imetje, nostalgija Tehnologija in znamke: osebna vozila, Mercedes Dogodki: hladna vojna, pristanek na Luni, smrt Josipa Broza - Tita Število babyboomerjev v Sloveniji: 554.000

Generacija vojne: –1945 Za generacije pred babyboomerji v Sloveniji nimamo imena, ker pa je še živeče pripadnike generacije v Sloveniji najbolj zaznamovala druga svetovna vojna, smo jih poimenovali generacija vojne. Vrednote: tradicionalne Dogodki: druga svetovna vojna Številnost vojne generacije v Sloveniji: 234.000

Mikrogeneraciji snežink in xenijcev Mlajše pripadnike generacije Z imenujejo tudi generacija snežink. Posamezniki, ki jim lahko rečemo snežinke, so občutljivejši od svojih starejših kolegov. Težave naj bi imeli s konflikti, saj naj bi jih starši med otroštvom »ovijali v vato«. Več avtorjev navaja, da predstavnike te generacije močno prizadene soočenje z idejami, ki so nasprotne njihovim, in da so glasni zagovorniki politične korektnosti. Mikrogeneracija xenijcev medtem zajema najstarejše milenijce oziroma najmlajše predstavnike predhodne generacije X. Rojeni naj bi bili med letoma 1977 in 1983, združevala naj bi jih specifična kombinacija analognega otroštva in digitalnega odraščanja, o kateri smo že pisali.