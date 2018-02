Generaciji X naj bi pripadali posamezniki, rojeni med sredino 60. in koncem 70. let prejšnjega stoletja. Na splošno jim pripisujejo cinizem in ležernost. Generaciji milenijcev po drugi strani pripadajo posamezniki, rojeni med sredino 80. in koncem 90. let prejšnjega stoletja. Milenijcem pripisujejo več optimizma in vere vase kot predhodnim generacijam pa tudi izjemno digitalno pismenost. Predstavniki generacije X so se po drugi strani z digitalno tehnologijo srečali v svojih zrelejših letih, ko se je bilo mnogim nanjo že težje navaditi.

Med generacijo X in milenijce