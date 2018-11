Skozi zadnjih nekaj desetletij so se prioritete proizvajalcev avtomobilov spreminjale. Če sta bili v 70. letih najpomembnejši moč motorja in posledična zmogljivost, so v 90. letih vse napore osredotočili na varnost, danes pa največ šteje prijaznost do okolja. Najglasneje se govori o električnih avtomobilih, pri čemer se pozablja, da obstaja še nekaj alternativ v prid prijaznosti do okolja. In vožnja na (avto)plin je gotovo ena izmed njih.

Znamk, ki že serijsko ponujajo avto s tovrstno predelavo, je manj od pričakovanj, zato je vse bolj priljubljena naknadna vgradnja s