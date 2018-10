Mercedes kot eden vodilnih na področju razvoja stavi na leto 2019, ko naj bi do serijske proizvodnje pripeljali serijo električnih vozil EQ. Koncern je za razvoj vozil in baterij namenil 11 milijard evrov, tako želijo do leta 2022 vse modelne serije razširiti še z elektrificirano različico, torej bi bili prisotni v vseh segmentih, kar pomeni 50 vrst vozil. In še: Mercedes želi povsem sam izdelovati tudi baterije.

Renault ima z modelom zoe že zelo dobre izkušnje, zdaj so predstavili še nekoliko manjši in cenovno ugodnejši (stal naj bi pod 20.000 evri) konceptni mode