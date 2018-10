Številke in črke. Saj ne, da bi bili pretirano nostalgični, a za naš okus boljšega od omenjenega kviza (v originalu Brojke i slova), ki so ga v zadnjih izdihljajih skupne države predvajali na zagrebški televiziji, do dandanes, kljub nekaterim sicer resda posrečenim poskusom, še nismo zasledili. Črke in številke pa so tudi tiste, ki dajo veliko opraviti avtomobilskim proizvajalcem. V zadnjem času sicer vsem predvsem slednje, ko morajo z njimi računati, kaj še storiti, da bodo zadostili vedno strožjim okoljskim predpisom, ki jih sprejemajo in jim jih narekujejo uradniki v Bruslj