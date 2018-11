Moj primer je boleč, ker sem ga izkusil na lastni koži, v svojem mestu. Najprej je prodajal avtomobile in so se ga naveličali. Ne avtomobili, ljudje okoli njega. Ali pa se je on njih, ker niso dovolj cenili tega, da ga je učilo življenje in zato nima nobene prave (za visokoleteče cilje primerne) šole. Pa kaj: ali ni bil predsednik nekdanje skupne države ključavničar, pa je postal najprej rešitelj in osvoboditelj in še kasneje diktator!? In je imel lepe ženske, drage avtomobile, viski v kozarcu in cigaro med zobmi, da je vsemu svetu (po)kazal, kako dobro nam je šlo takrat. N