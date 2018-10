Zrcaljenje

Lahko si, karkoli si želiš, le potruditi se moraš, je mantra, značilna za starševski pristop do otrok, ki bi radi obupali pred morda previsoko postavljenimi cilji v življenju. Uspešno pa so jo prevzeli tudi motivacijski govorci, ki ne priznavajo objektivnih ovir. Kar se tiče teh newagevskih gurujev, so vse ovire le v glavah. Prejemniki njihovih nasvetov – predvsem tisti bolj lahkoverni – sčasoma vendarle ugotovijo, da so ovire velikokrat pred in nad njihovimi glavami. Boleče ugotovijo. Tudi otroci pogosto ugotovijo, da so starševska pričakovanja spregledala objektivnost nekaterih ovir. Da kljub prepričanju darovalcev genetskega materiala nikoli ne bodo vrhunski kirurgi. Ali med prvih 100 tenisači na lestvici ATP. Ali literati.