Matjaž Vipotnik – knjiga kot duhovni predmet

Zamislite si naslednji prizor, nekakšen ponavljajoč se prizor: človek stoji pred polnimi policami knjig in te knjige na police niso zložene samo v eni vrsti, ampak v več vrstah, dveh, mogoče treh, kajti police so globoke in ta človek, ki je seveda predstavnik vrste, ki naj bi ji bilo namenjeno izumrtje – predstavnik bralcev klasičnih knjig, ki jih je mogoče prijeti v roke, se jih dotikati, jih božati in jih predvsem vohati – se je znašel v zadregi. V kočljivem položaju. Išče knjigo, ki jo je nekam založil.