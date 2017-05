Katjuša Kranjc in Rok Kuhar sta po izobrazbi arhitekta, ki sta slovenski prostor zaznamovala predvsem z oblikovanjem. Skupaj v življenju in poslu vodita studio Raketa, ki se posveča grafičnemu oblikovanju, produktnemu oblikovanju in notranji opremi. Njuni izdelki so vas gotovo že nagovorili bodisi v obliki zaščitnega znaka podjetja, bodisi kot pohištveni kos, ki ga izdelujejo v večjih serijah, bodisi kot ambient, ki sta ga skrbno oblikovala.

Katjuša Kranjc je po študiju svoje grafično znanje kalila v birojih Matjaža Vipotnika in Ranka Novaka; Rok Kuhar je končal podiplomski študij industrijskega dizajna na Domus Academy v Milanu pri mentorju Albertu Medi, slovitem italijanskem industrijskem oblikovalcu. Raketo usmerjata in vodita skupaj že od leta 2005 ter uspešno združujeta ženski in moški pol: »V studiu veliko pozornosti namenjamo ravnovesju – skrbimo za ravnovesje med zunaj in znotraj, med starim in novim, med zasebnim in javnim, med funkcionalnim in poetičnim…« Za svoje delo sta prejela številne nagrade na področju oblikovanja predmetov in prostorov.

Njuni odmevnejši projekti so interjerji restavracije Špica, Lutkovnega gledališča Ljubljana, dermatološke ordinacije Skin, hotela Radisson Blu Plaza, posestva Gredič v Goriških brdih, hotela in restavracije Cubo ter kavarn Sputnik in Plato… Kljub upadu podjetij s slovensko proizvodnjo in znanjem sta uspešna tudi na področju oblikovanja predmetov, med drugim sta oblikovala za Stol Kamnik, Pikka, Doorson, Mik Celje, Telekom Slovenije, Sijaj Hrastnik, Alu Komen…