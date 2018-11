Letalci so povedli z zadetkom Ivana Provorova nekaj več kot dve minuti pred koncem prve tretjine. V napeti drugi tretjini so padli kar štirje zadetki. Los Angeles je izenačil v 31. minuti z igralcem več, ko je bil uspešen Jeff Carter, gol je pomagal zrežirati tudi Kopitar. Gostje v nadaljevanju zabili dva gola (Wayne Simmonds, Oskar Lindblom), nekaj več kot minuto pred koncem tretjine je Ilja Kovalčuk znižal na 2:3, kar pa je bil zadnji gol domačinov na tekmi.

V tretji tretjini sta za ekipo z vzhodne obale ZDA zadela še Claude Giroux in Robert Hagg in zmaga je šla v Philadelphio. »Mislim, da smo igrali dobro v zadnji tretjini, vsaj v prvi polovici, in imeli nekaj priložnosti, a nismo nobene izkoristili. Nekaj strelov je bilo res blizu, toda na koncu koncev če želimo zmagovati, moramo najti način, kako zadeti,« je za lakingsinsider.com povedal Kopitar in na vprašanje, ali je bila ta tekma korak nazaj za Kralje dejal: »Seveda bi lahko igrali bolje, toda trudili smo se. Nikomur ni vseeno, vsak igra trdo. Pač, moramo igrati bolje.«

Kralji, ki so na dvanajstih tekmah vpisali le tri zmage in imajo sedem točk, ostajajo na repu lestvice zahodne konference. Za igralci Los Angelesa je neslaven niz, ko so na zadnjih osmih tekmah sedemkrat izgubili. Los Angeles naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostili Columbus.