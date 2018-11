V turistično zelo obleganih Benetkah je v torek voda zalila ulice in Markov trg, ki so ga oblasti prvič po več letih zaprle za obiskovalce. A številnih med njimi to ni odvrnilo od čofotanja in navdušenega fotografiranja.

Hoja v do kolen ali še višje segajoči vodi je naporna, kar najverjetneje botruje dejstvu, da beneške restavracije tega dne niso imele manj gostov kot sicer. V eni od picerij je obiskovalec posnel dogajanje in ga objavil na družbenem omrežju facebook. Kot je videti, se v gumijaste škornje obuti natakarji niso pretirano menili za do kolen segajočo vodo in so kot običajno gostom hiteli raznašati pice.