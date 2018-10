V Sloveniji je je bilo leta 2017 prodanih okoli 16 milijonov sveč in posledično ustvarjenih 3000 ton odpadkov, pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor. Sicer odpadne nagrobne sveče same po sebi niso nevaren odpadek, vendar njihova obdelava povzroča škodljive vplive na okolje, predvsem emisije v zrak in vode. Slovenija pa ne uspe predelati vseh odpadnih nagrobnih sveč, zato se te kopičijo.

Kaj torej lahko storite, da na praznik dneva mrtvih ne prispevate k nepotrebnemu onesnaževanju?

Cenejše ni nujno najboljše Največji negativni učinek imajo sveče iz parafina, ki gorijo najkrajši čas. Parafin je stranski produkt predelave nafte, pri gorenju nastajajo delci, ki so škodljivi za naše telo. Ker so najcenejše, jih ljudje navadno kupimo največ. Gorijo zgolj 48 ur, potem pa jih je treba zavreči. Namesto navadnih sveč je mogoče kupiti oljne sveče, ki gorijo do 100 ur, ali pa sveče, ki so iz čebeljega voska, soje, palmovega olja in drugih, naravi bolj prijaznih snovi. Še boljša izbira so električne sveče, ki jim lahko zamenjamo baterije in zdržijo 200 dni, ter solarne sveče, ki gorijo do dve leti.

Manj je več Ko boste odšli po nakupih za sveče, bi se lahko spomnili na pravilo »manj je več«. Velikokrat namreč kupimo več, kot jih dejansko potrebujemo. Na grobovih bo vsekakor gorelo že toliko sveč, da kakšne manj zagotovo ne bo opazil nihče. Prav tako Ministrstvo za okolje in prostor že zadnjih nekaj izvaja kampanjo »Bi letos prižgali eno svečo manj?«. Želijo opozoriti na to, da sicer je sicer svečka manj pot k rešitvi, a da je potrebno spremeniti stare navade, kar pa nikoli ni lahko. Letos poteka tudi ekološko-humanitarna akcija »Manj svečk za manj grobov«. Njen namen je, da ljudje namesto za okraševanje grobov s svečami, ki predstavljajo obremenitev za okolje, denar raje namenijo za nakup medicinskih pripomočkov in zdravljenje. Oboji želijo Slovence spodbuditi k razmisleku, da pri tem početju nastajajo odpadki in da je vsak sam odgovoren za zmanjšanje količine odpadkov.

Cvetje, virtualna svečka ali kaj osebnega Na grob lahko namesto sveče prinesete domače cvetje, ali pa morda kakšen predmet, ki vas spominja na pokojnika. Glede na to, da živimo v internetni dobi, obstaja možnost prižiga virtualne svečke. Vsekakor pa je tisto, kar umrlega ohrani pri življenju, lep spomin, ki se ohrani v naših mislih.