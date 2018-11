No, resno, marsikje enostavno nimamo zamenjave zanjo. Marsikje pa jo uporabljamo samo zaradi neke mode ali pretiranega ugodja in bi jo zlahka čez noč prenehali uporabljati. Srčno upam, da se vihar okoli tega dolgo ne bo polegel, kajti vse prepogosto se zgodi prav to. En problem povzdignemo na piedestal neodložljivega, potem pa ga čez čas zamenja drugi in na prejšnjega pozabimo. Saj jih imamo res veliko na Zemlji, samo okoljskih, mislim, če pa pomislimo še na ostale, je res težko ostati samo pri eni težavi, dokler je ne rešimo. Kajti okoljskih problemov, ki smo si jih nakopali večinoma kar sami, ne rešimo čez noč. Tudi čez dolge zimske noči ne, pa tudi če so le-te polarne, ki so najdaljše, kar jih poznamo. Dosti lažje je temeljito premisliti, kaj bi lahko uvedba neke nove snovi pomenila za nas in za ostalo življenje na Zemlji, preden sploh pride v množično uporabo. Ampak težko je biti pameten za prihodnost.

Najbrž si nihče ni predstavljal posledic, ki jih doživljamo, ko so začeli uvajati plastiko v vsakdanje življenje. No, morda so, ampak težave so se zdele tako daleč v prihodnosti, »do takrat jih bomo pa že znali reševati«. To je najbrž kar značilen vzorec razmišljanja nekoga, ki se mu obeta dober zaslužek, pa ni čisto prepričan, da s tem ne bo istočasno naredil še kaj slabega. Osebno menim, da brezmejno zaupati v moč tehnologije ni vedno najpametneje. Kajti vsaka tehnologija potrebuje za svoje obratovanje energijo. Te pa nikoli nimamo dovolj, pa tudi če bi jo imeli, bi morda pretirana uporaba spet prinesla kakšno novo, zdaj nepredvideno težavo ali stranski učinek.

Ampak kaj, ko se vedno mudi! Treba je prehiteti konkurenco, biti prvi, kajti če nismo, nam bo v mošnjiček kanilo precej, precej manj kot sicer. Saj ne, da bi se iz tega delal norca, dostikrat je to stvar preživetja ali pa čisto vsakdanjega kruha. A vendarle smo v preteklosti premalokrat razmišljali tudi o vplivih na okolje, na naš življenjski prostor, ki ga nimamo v neomejeni količini. Pa saj zdaj ni dosti drugače. Kar preberite vse lepe besede, ki so bile na to temo že izrečene, pa na drugi strani ocenite ukrepe, ki so bili dejansko narejeni. Žal.