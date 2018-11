Odrasli smo vedno bolj nadzirani in zakaj ne bi bili tudi otroci. Za starše, ki želijo imeti vse pod kontrolo in ob ogledu filmov, v katerih obsojenci nosijo GPS-zapestnice, vzdihujejo, kako fino bi bilo imeti kaj podobnega za otroke, je zdaj tu ura smart kid safe. Pametna ura, kot obljublja trgovec na Kuponlandii, ponuja popoln nadzor nad otrokovo lokacijo, ki jo spremlja prek GPS-oddajnika in jo lahko vidite prek svojega telefona, GPS-funkcija pa lahko pošlje tudi informacije o lokaciji, kot je na primer obvestilo, ali je otrok prišel v šolo in iz nje. To pa še ni vse. Otrok, ki se znajde v nevarnosti, lahko stisne gumb SOS, ura pa bo poklicala na prednastavljeno številko. Ura, ki omogoča klicanje na deset prednastavljenih telefonskih številk, staršem dopušča tudi nastavitev elektronske (ne električne) ograje, ki pošlje SMS, če se otrok oddalji od začrtane lokacije, daljinski nadzor z mikrofonom, da lahko slišite otroka in njegovo okolico, ter nastavitev daljinskega alarma in senzor nošenja, kar pomeni, da bo ura starše obvestila v trenutku, ko jo bo otrok snel. »Ob vseh teh funkcijah boste zagotovo lažje pustili otroka samega od doma, saj veste, da mu boste lahko vedno priskočili na pomoč ali se odzvali na nepričakovane dogodke,« piše prodajalec ure, ki šteje tudi korake in za 29 evrov skrbi za brezskrbne dneve staršev, otrokom pa jih jemlje, saj se verjetno bolj kot nevarnosti, ki jih čakajo za naslednjim vogalom, bojijo tega, da bi starši vedeli za vsak njihov korak.