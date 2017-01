Raziskovalci Instituta Jožefa Stefana so v okviru evropskega projekta In life razvili inovativni produkt informacijsko-komunikacijske tehnologije – posebno uro, ki bo zaznavala padce in aktivirala pomoč ter s tem starejšim omogočala in podaljšala samostojno življenje. Triletni projekt gre h koncu. Raziskovalci so nedavno bodočim uporabnikom predstavili tri različice ure, katerih uporabnost bodo ti testirali naslednje tri mesece.

Osrednji del sistema In life je pametna ura, ki je v osnovi mobilni telefon, je na predstavitvi inovacije v domu starejših občanov v Fužinah pojasnil Matjaž Gams, doktor računalništva in umetne inteligence pri Institutu Jožefa Stefana in vodja raziskovalne skupine. Inovacija naprave je v tem, da zaznava pospeške in v primeru padca človeka, ki uro nosi, avtomatično sproži klic na pomoč. Klic na pomoč lahko s pritiskom na gumb sproži tudi starostnik sam. Ura brezžično komunicira s sistemom In life; del sistema je tudi klicni center, kamor so ti klici usmerjeni in kjer odgovorijo na klic uporabnika. V uro se lahko shranijo tudi dodatne telefonske številke, na primer sorodnikov uporabnika. Del sistema je tudi spletni portal, kjer lahko skrbniki spremljajo aktivnosti uporabnika in v primeru nevarnosti tudi ugotovijo, kje je. Ura stalno beleži, kaj se z uporabnikom dogaja in je po Gamsovih besedah kot nekakšna »črna skrinjica«, skrbniki in sorodniki, ki želijo preveriti, ali je s starostnikom vse v redu, pa lahko do ure dostopajo prek enostavnega spletnega vmesnika.

Uporaba ure, ki ima samo tri gumbe, je enostavna, menijo pri institutu. Ima deset funkcij, najpomembnejša je, kot rečeno, da beleži pospeške, iz česar se lahko sklepa, da je uporabnik padel, doživel kakšno nesrečo ali nasilje. Nastavi se jo lahko, da uporabnika opozarja, kdaj mora vzeti zdravila, ura ugotovi, da uporabnik predolgo spi, kar klicni center opozori, da je uporabnik lahko doživel kap. »Ura zagotovo ni še ena igračka,« je Gams prepričan o njeni uporabni vrednosti. Sistem je primeren za starejše, ki bi želeli dlje časa bivati v domačem okolju, za ljudi, ki živijo v oskrbovanih stanovanjih in za starostnike, ki živijo v domovih za starejše občane.

Naslednje tri mesece jo bodo testirali starejši od 65 let, v glavnem stanovalci domov za starejše občane. Raziskovalci si želijo, da bi uro, ko bo projekt čez leto dni pri kraju, kot evropski standard uporabljali uporabniki po vsej Evropi.

Cilj mednarodnega projekta In life je razvoj podpornih tehnologij in storitev, ki bodo starejšim omogočale in podaljšale samostojno življenje. Pri projektu sodeluje 20 mednarodnih partnerjev iz devetih držav, iz Slovenije poleg Instituta Jožefa Stefana še podjetje Doktor 24, ki zagotavlja klicni center.