Instagramski bogataški otroci so ena najbolj priljubljenih tematik tega leta. Mulci z milijoni, ki objavljajo svoje fotografije z luksuznimi avtomobili, zabave s kartoni steklenic najdražjih šampanjcev, dekleta, ki na ulico ne gredo brez tone nakita, Louis Vuittonove torbice in Hermesove rutice, ter seveda nepogrešljiv portret ob bazenu razkošnih vil, v katerih živijo. Najdejo se spletni računi bogatih mulcev iz Rusije, Kitajske, celo Balkana, ter arabskih mladcev in mladenk, nekoliko manj pa je evropske aristokracije, kar je razumljivo, saj se z denarjem najraje bahajo novi bogataši.

V iskanju novih vznemirjenj so si ruski bogataški mulci izmislili nov in malce morbiden izziv padlih zvezd ali #fallingstarschallenge. Gre za objavljanje fotografij padca iz avtomobila ali denimo zasebnega letala, padlo osebo pa obkroža raztreseno luksuzno blago. Ruski bogataši so se s tem zabavali le nekaj tednov, medtem pa so trend prevzeli kitajski bogati mulci, kjer je to postal velik fenomen. V dveh tednih so objavili milijon fotografij padlih bogatašev, nekatere med njimi pa so delili večtisočkrat.