Ajatole brexita v Britaniji so dobili domnevno ultimativni dokaz tega, da bo brexit Britancem prinesel ekonomski razcvet in bogastvo. Vsebovala naj bi ga najnovejša bleščeča letna priloga tednika Sunday Times, imenovana Rich List (Seznam bogatašev), podrobno razdelan komentirani seznam tisoč najbogatejših Otočanov in njihovega bogastva.

Sunday Times s to po navadi zlato prilogo je že veliko let časopisna uspešnica. Prvič se je pojavila leta 1989, ko je bila na vrhu seznama najbogatejših kraljica, ki so jo razglasili za multimilijarderko, ker so njenemu bogastvu prištevali vse gradove, posestva, nakit in drugo, ki so v bistvu državni in jih monarh in kraljeva družina lahko uporabljata, ne moreta pa jih prodati. Leta 2015 je kraljica izpadla celo s seznama tristotih najbogatejših Otočanov.

Glavni magnet za milijarderja Leta 1989 London obenem še ni bil magnet za tuje milijarderje, kot so ruski oligarhi in indijski industrialci, ki jih je v Londonu več kot v katerem koli drugem mestu na svetu: 134. Kar 14 več kot na lanskem seznamu. Sunday Times, ki je poleg vseh drugih Murdochovih časopisov več desetletij ščuval Britance proti EU in naredil veliko za to, da je mikrovečina Britancev na lanskem referendumu glasovala za brexit, je izid letošnjega Seznama bogatašev pospremil s komentarjem: »Tisoč najbogatejših ljudi v Britaniji je kljub brexitu ohranilo mirno kri in še naprej pridelovalo milijarde.« Pa so jih res. Tisoč najbogatejših ima letos pod palcem štirinajst odstotkov več milijard kot lani v tem času. Skupno imajo 658 milijard funtov, kar v evrih nanese skoraj 778 milijard oziroma 778 milijonov na bogataško glavo.

Na prvem mestu indijska brata Na prvem mestu sta indijska brata Sri in Gopi Hinduja z dobrimi 19 milijardami evrov, kar je 3,7 milijarde več, kot sta jih imela lani. Kako si prislužita milijarde? Z investiranjem v nepremične, zdravila, nafto in plin. Na drugem mestu je z 18,9 milijarde evrov Leonard Blavatnik, Američan ruskega rodu, ki je prav tako obogatel z investicijami v nešteto podjetij, ki tvorijo njegovo orjaško konglomeratsko družbo Access Industries. V zadnjih dvanajstih mesecih je pridelal dodatnih 5,2 milijarde evrov. Na tretjem mestu sta lanska prvaka, v Indiji rojena brata, poslovneža David in Simon Reuben, katerih starši so bili iz bogate iraške judovske družine. Njuno bogastvo je vredno 16,5 milijarde evrov, kar je okoli 900 milijonov več kot lani. Četrta sta indijski jeklarski magnat milijarder Lakshmi Mittal in njegova družina, katerih bogastvo je od lani na letos najbolj poskočilo, za kar 8,4 milijarde evrov, in znaša 15,6 milijarde evrov. To je daleč od Mittalovega bogastva v letu 2008, ko je bil na vrhu Seznama bogatašev z rekordno vsoto, odkar izhaja: 32,7 milijarde evrov.

Med deseterico en sam Britanec Edini v Britaniji rojeni milijarder med prvo deseterico je komaj 26-letni westminstrski vojvoda Hugh Grosvenor, ki je z dobrimi enajstimi milijardami evrov na devetem mestu. To je samo 230 milijonov evrov več, kot je imel pod palcem lani ob tem času. Vse to bogastvo, med katero sodi, če nekoliko pretiramo, lastništvo pol londonske zemlje, in naslov vojvode je podedoval po lani umrlem očetu. Je tudi najbogatejši zemljan pod tridesetim letom. Med prvo deseterico ima samo družina Weston letos manj pod palcem kot lani. 591 milijonov evrov manj zaradi padca delnic družbe Associated British Foods, v kateri je 20,8-odstotna lastnica. Vsi drugi so v zadnjih mesecih dodatno obogateli ravno zaradi nepričakovane oživitve borze in zvišanja vrednosti delnic po brexitskem referendumu. Najbolj znan finančni podpornik brexita med bogataši je oče novodobnih sesalnikov za prah in podobnega James Dyson. Ta je bil lani prvi med britanskimi milijarderji, ki so si sami ustvarili svoje bogastvo, s petimi milijardami funtov. Zdaj jih ima 7,8, kar 9,2 milijarde evrov.

110 milijonov je minimum za klub najbogatejših Za uvrstitev med tisoč najbogatejših ljudi na Otoku moraš imeti na letošnjem Seznamu bogatašev pod palcem najmanj 130 milijonov evrov. Lani je bilo dovolj 121 milijonov. Prva deseterica ima skupno dobrih 110 od 778 milijard tisočih najbogatejših. V Britaniji se zaradi bližnjih volitev (8. junija) veliko razpravlja o tem, koliko morajo Otočani na leto zaslužiti, da se počutijo bogate. Laburistična stranka je namreč presodila, da morajo bogati nositi večji delež bremena za rešitev krize v državnem zdravstvu in drugih javnih službah, ki jih je osiromašila varčevalna politika vlade. Po njenem so bogati vsi tisti, ki zaslužijo 80.000 ali več funtov na leto (dobrih 94.000 evrov ali več), saj napoveduje, da bo v primeru zmage na volitvah zvišala davke samo njim.