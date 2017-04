V Dubrovniku se že kopajo in še malo, pa se bo začela tudi sezona superjaht, ki križarijo po Jadranskem morju. Ne glede na to, da se njihovo število iz leta v leto povečuje, megajahte še vedno privabijo mnogo pozornosti. Recimo avgusta lani ni bilo medija, ki ne bi poročal o tem, da je pred Dubrovnikom zasidrana jahta Rising Sun, na njej pa Ivanka Trump z možem. Le nekaj dni pozneje se je skoraj na isto mesto zasidrala druga največja jahta na svetu, 163 metrov dolga Eclipse Romana Abramoviča, ki je že reden jadranski gost, ko po navadi avgusta ali septembra z 1,2 milijarde dolarjev vredno jahto malce pokrižari med otoki. Ko je iz Dubrovnika odplul Rus, je v pristanišče Gruž priplula superjahta Katar, dolga 125 metrov, v lasti katarskega šejka Hamada bin Kalife Al Tanija.

Ampak kaj ti ljudje zares počnejo na jadranskih počitnicah? To najbolje ve Katarina Larisa Ham , direktorica kluba Quintessentially za jugovzhodno Evropo. Naloga tega najbolj luksuznega kluba je, da svojim članom izpolnjuje želje, bodisi na dopustu bodisi kar tako, pa naj bo to rezervacija večerje v najboljši londonski rezervaciji ali podpisan Ronaldov dres za rojstnodnevno darilo otroka. In seveda še mnogo drugih za navadne smrtnike nenavadnih želja, saj je Quintessentially najbolj eliten svetovni concierge klub. Lani so denimo za bogat izraelski par na Kornatih organizirali zasebni koncert Gorana Bregovića , ki si ga je gospod zaželel za rojstni dan. V nekaj dneh so poiskali vse člane orkestra, ki so bili raztreseni po svetu, postavili oder, šotor, naročili cvetlične aranžmaje za koncert, ki si ga je ogledal le slavljenec z ženo in še nekaj njegovih prijateljev.

Šejk za lov ne vstane ob petih zjutraj

Pa jadranske počitnice? Večina poti njihovih strank se ne začne v Dubrovniku, temveč v Črni gori. »Dubrovnik za prihod z jahto ni priročen, ker se morate zasidrati v Gružu. Prav tako je gorivo cenejše v Črni gori,« opozori Hamova. Večinoma tudi ne pridejo s svojimi jahtami, temveč jih najamejo v Porto Montenegru v Kotorskem zalivu, ki se je odlično prilagodil tovrstnim gostom in ponuja tudi nekaj vrhunskih restavracij. Nato se odpravijo na križarjenje do Benetk. »Pripravimo jim dnevni itinerarij, v katerem je vse zapisano, kdaj in kje jih čakajo vozniki, vodniki, kje se bodo kopali, kdaj in kje bodo imeli večerjo,« razloži. Pred vkrcanjem naročijo tudi vso opremo, ki jo potrebujejo, od skuterjev do napihljivih toboganov za otroke. Med najbolj priljubljenimi cilji so Mljet, Korčula, Skradin, Kornati, Split, Zadar, slapovi Krke. Slednji so še posebno zanimivi za bogate zalivske šejke: »Zanimivo je, da sploh ne želijo hoditi in si za ogled slapov Krke najamejo helikopter za petminutni let, tako da vzletijo z enega travnika in pristanejo na drugem.«

Med bolj priljubljenimi cilji je v zadnjih letih tudi Zadar, saj bogataši želijo manj turistične cilje. »Komunicirajo prek osebnih asistentov, zato je pomembno, da znate asistentom postaviti prava vprašanja, da veste, kaj jih zanima, ali je to šport, dobra hrana ali lov,« pripomni Katarina Larisa Ham. Ko smo že pri lovu, se spomni anekdote o lovu na Mljetu, ki si ga je zaželel član katarske kraljeve družine. In to angleški lov na lisice s psi: »Bilo je res zabavno, da smo morali v enem dnevu najprej dobiti licence za nošnjo orožja, najti lovca, ki govori angleško, najti limuzino, da jih pelje na lovišče, najti lovska oblačila. Ko sem vse to uredila in sporočila osebnemu asistentu, da jih pridejo iskat ob petih zjutraj, je dejal, da tako zgodaj ne vstanejo in bi šli na lov ob dveh popoldne. Nazadnje sploh niso šli na lov.«