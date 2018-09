Prvič so kita opazili v torek, ko se je hranil v bližini ladij pri mestu Gravesend vzhodno od Londona. Od takrat pa naj bi belugo videlo še več ljudi, čeprav pri britanski organizaciji za reševanje morskih živali BDMLR tega še niso mogli potrditi in so na območje poslali svojo ekipo.

Sicer pa so reševalne ekipe v pripravljenosti, saj želijo preprečiti, da bi beluga Benny, kot so ga imenovali, zašel v težave. Med drugim so ladje, ki plujejo po reki, pozvali, naj se ne približujejo območju. Julia Cable iz BDMLR je pojasnila, da je kit najverjetneje zašel, ker je izgubil občutek za orientacijo. Trenutno še nimajo podatkov o njegovem zdravstvenem stanju. »Verjetno je dober znak, da še nihče ni stopil v stik z nami,« je dejala o morebitnem črnem scenariju, da bi kit nasedel.

Vodja znanstvene ekipe pri nevladni ustanovi za zaščito morskega življenja Orca Lucy Babey je ocenila, da v Veliki Britaniji tako južno doslej beluge še niso opazili. »Te živali se lahko orientirajo v plitkih obalnih vodah, kit bo verjetno sam odplaval stran,« je dejala.

Odrasle beluge lahko v dolžino merijo do šest metrov in imajo zaobljeno čelo. Beli kiti, kot se tudi imenujejo, običajno domujejo v Arktičnem oceanu ter nekaterih večjih rekah na Aljaski, Grenlandiji, v Rusiji in Kanadi.