V nedeljo dopoldne je v Kokrškem logu v Kranju invalid z električnim vozičkom prevažal otroke, ki se običajno zadržujejo na bližnjem otroškem igrišču ali na bregu reke Kokre. Brežina je visoka več kot pet metrov, strma in skalnata. Med vožnjo, ki naj se ne bi zgodila prvič, je voznik očitno izgubil nadzor in zgrmel po strmini v reko. Na srečo so se otroci ob padcu le lažje poškodovali.

Zabava z žalostnim koncem

Ograjeno otroško igrišče v Kokrškem logu leži ob večjem nogometnem, poleti pa se tam zbirajo v glavnem otroci s Primskovega. Kot nam je povedal eden od prebivalcev tega dela Kranja, ni bilo prvič, da se je tja pripeljal sokrajan na električnem invalidskem vozičku. Tokrat je (neuradno: ne prvič) naložil nanj kar pet otrok, vsi so bili mlajši od štirinajst let, nekateri naj bi bili mlajši tudi od deset let. Otroci so uživali v vožnji na vozičku po asfaltirani poti mimo igrišča. Ta se konča ob bregu reke Kokre, ki je med otroki priljubljena zaradi vožnje z gumijastimi obroči ali poletnega hlajenja. Na tem delu je reka zaradi pičlih padavin zelo nizka, brežina pa je skalnata in strma, visoka okoli pet metrov.

Kot nam je sporočil predstavnik PU Kranj za stike z javnostjo Bojan Kos, policija še ugotavlja, zakaj je invalid med vožnjo zapeljal čez rob in z otroki vred zgrmel v reko. Policijo oziroma reševalce je poklical eden od tistih, ki so se zadrževali v Kokrškem logu. Ali voznik ni mogel ustaviti pravočasno ali je prišlo zaradi prevelike teže do kakšne druge težave, bo pokazala preiskava. Nesporno pa je, da je v globino padlo šest ljudi – voznik invalid in pet otrok. Prava sreča v nesreči je, da se ni zgodilo kaj hujšega in da so reševalci pomagali le lažje ranjenim; otroci naj bi dobili še največ odrgnin. Gasilci so potem voziček zvlekli na breg, odgovornost za tako neprevidno vožnjo pa bo opredelila preiskava. Nobenega dvoma ni, da taka vožnja ni dovoljena.