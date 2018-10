River Plate si je prvi finalni nastop v tem tekmovanju po letu 2015 izboril v razburljivi končnici tekme. Gostitelji so povedli z golom Leonarda v 36. minuti, Argentinci pa so v finišu tekme uprizorili prvovrsten preobrat in slavili z 2:1, potem ko sta gola dosegla Rafael Borre v 82. in Gonzalo Martinez v peti minuti sodnikovega podaljška.

Drugi polfinalni par pokala Libertadores sta Palmeiras in Boca Juniors. Na prvi tekmi je argentinska ekipa slavila z 2:0, povratna pa bo v noči na petek v Sao Paolu.