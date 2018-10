Koliko časa bo odsoten, Real ni sporočil, zato pa je dnevnik As ocenil, da ekipi ne bo mogel pomagati štiri tedne. Zagotovo bo manjkal na sredini tekmi kraljevega pokala, na nekaj prvenstvenih obračunih, izpustiti pa bo moral tudi tekmi lige prvakov proti Viktorii iz Plzna. Najbrž ne bo mogel igrati niti na reprezentančni tekmi lige narodov, novembra bo Francija gostovala na Nizozemskem.

Real je tudi sporočil, da je poškodovan tudi Mariano Diaz, a lažje kot Varane, s polnimi obremenitvami ne bo mogel vaditi deset dni.

Solari, doslej trener druge ekipe Reala, zaradi tega ne objokuje, prepričan je, da se bo krivulja rezultatov hitro premaknila navzgor. »Nismo v lahkem položaju, a to je skupina bojevnikov, šampionov, ki so v svojih karierah praktično osvojili vse, kar se je dalo. Verjamem, da bomo skupaj premagali težave in se hitro vrnili na svoja pota,« je optimističen Argentinec, ki je kot igralec v Realu igral od leta 2000 do 2005.

»Ponuja se mi enkratna priložnost, da se dokažem v velikem klubu. Storil bom vse, kar je v mojih močeh. Seveda si želim na tem mestu ostati dalj časa, a odločali bodo drugi. Real je večji od vseh nas, a ponosen sem, da bom v njem delal tudi kot trener,« je na svoji prvi novinarski konferenci dejal Solari, ki bo ekipo prvič vodil v sredo, ko se bo v kraljevem pokalu pomerila s tretjeligašem Mellilo.