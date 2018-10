Nenavadno zbiranje podpisov v Trbovljah

V SMC so spomnili na nenavaden način sestavljanja liste Zelenih v Trbovljah. Pred dnevi so namreč Zeleni Slovenije pred nakupovalnim centrom brezplačno delili sadike rož, prejemniki pa so v zameno za darilo izpolnili obrazec, v katerem so navedli osebne podatke. Kot se je izkazalo kasneje, so zavedeni ljudje s podpisom soglašali o svoji kandidaturi v občinski svet.