Ime Liste Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja je občinska volilna komisija pod vodstvom odvetnika Aljoše Ravnikarja zavrnila kot neustrezno, včeraj pa je novo ime potrdila in ovir za sodelovanje na volitvah tako ni več.

Občinska volilna komisija je zaradi napačnega imena iz igre za lokalne volitve izločila Listo Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja. Po pritožbi strank Več za Kranj (predsednik Boštjan Trilar, sedanji župan) in Stranke Alenke Bratušek na upravno sodišče je slednje terjalo spremembo imena, ni pa sledilo volilni komisiji pri odločitvi, da lista, ki podpira kandidata za župana Iztoka Puriča, ne bi smela sodelovati na volitvah. To bi bila po mnenju sodišča preveč nesorazmerna kazen za napako pri imenu liste. Občinska volilna komisija je dokončno odločitev sprejela včeraj dopoldne in potrdila novo ime kandidatne liste, na kateri je na prvem mestu Boštjan Trilar, na zadnjem pa županski kandidat Iztok Purič. Po naši zakonodaji mora ime kandidatne liste vsebovati imena strank, ki jo predlagajo, kar je zdaj zagotovljeno, prej pa tega ni bilo. Tako bo ob morebitni izvolitvi Iztok Purič imel podporo liste, na kateri so kandidati iz obeh strank. Najbolj vidno ime SAB je njen sekretar Jernej Pavlič, pri Več za Kranj pa odhajajoči župan Boštjan Trilar.

Ime je morala spremeniti tudi Lista za razvoj Kranja, kjer so kot geslo dodali pravzaprav ime druge stranke (Več za Kranj) in so to zdaj spremenili, v imenu pa se pojavlja nosilec liste Igor Velov (sicer državni svetnik in direktor agencije za varnost prometa). Stranka za napredek KS je prav tako dobila rdečo luč kranjske volilne komisije, a se na odločitev ni niti pritožila in je na volitvah ne bo. Za župana sicer v Kranju kandidira še šest kandidatov in ena kandidatka, dosedanji župan pa kandidira za mestni svet. Eden izmed županskih kandidatov, Zoran Stevanović, pa je po včerajšnji odločitvi kranjske komisije vložil nov ugovor na listo Stranke Alenke Bratušek in Več za Kranj, Boštjan Trilar, ker naj bi bila lista ponovno sestavljena v nasprotju z zakonom.