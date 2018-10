Politično ozračje v ZDA je pred bližnjimi vmesnimi volitvami do te mere zastrupljeno z delitvami, da politikov in volilcev ne spravita na skupni imenovalec niti zelo otipljiva grožnja domačega terorizma in krvavi etnično obarvani strelski pohod z ducatom ubitih. V jedru razkola ostaja Donald Trump, vsiljivec v etablirani ameriški politiki dveh absolutno prevladujočih strank, ki je znova pripomogel k razvnemanju strasti. Na sobotnem predvolilnem zborovanju republikancev v Illinoisu je le nekaj ur po napadu na sinagogo v Pittsburghu navzoče povprašal, ali bi bilo v redu, da vsaj malo omili svojo ostro retoriko. Ko je množica zavpila »ne«, je dejal: »Kar zdelo se mi je, da boste tako odgovorili!«

Trump kot netilo Obdolžena za pošiljanje eksplozivnih naprav Trumpovim kritikom in poboj judovskih vernikov med sobotnim verskim obredom sta možakarja zrelih let, Trumpov privrženec pa je očitno le eden. Šestinštiridesetletni Robert Bowers, ki je v sinagogi ubil enajst ljudi, je pred strelskim pohodom na socialnem omrežju gab, ki se je hvalilo z večjo toleranco do svobodnega govora kot twitter, zapisal: »Vsem na znanje: nisem glasoval zanj (za Trumpa), niti nimam, je nisem nosil ali se kdajkoli dotaknil MAGA čepice.« MAGA je akronim za predsednikov volilni slogan Make America Great Again. Tudi Bowersov antisemitizem bi težko povezali s sedanjim prebivalcem Bele hiše, s katerim pa si deli nasprotovanje priseljencem. Šestinpetdesetletnega Cesarja Sayoca – s pestro policijsko kartoteko za razliko od prazne Bowersove – so leta 2002 priprli zaradi groženj, da bo v neki energetski družbi sprožil eksplozijo, ki bo hujša napada v New Yorku 11. septembra. Kot republikanski volilec naj bi se registriral šele pred predlanskimi volitvami ob Trumpovi kandidaturi. Ko so ga osumili pošiljanja bombnih pošiljk, pa je delal kot raznašalec pic na Floridi in živel v kombiju, prelepljenem s Trumpovimi posterji.