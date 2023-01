Vodja republikancev Kevin McCarthy iz Kalifornije še vedno upa na izvolitev, vendar se je doslej soočal z odločno opozicijo nekaterih skrajno desnih članov svoje poslanske skupine, ki so zvesti nekdanjemu predsedniku Trumpu. Sedaj se je situacija nekoliko spremenila, saj je Trump po poročanju portala Bloomberg News dejal, da so sinoči potekali »res dobri pogovori« in da je prišel čas, da vsi republikanci v predstavniškem domu glasujejo za Kevina McCarthyja.

S Trumpovo podporo je precej bolj verjetno, da se bo McCarthyju v naslednjem krogu glasovanja uspelo zavihteti na položaj predsednika predstavniškega doma kongresa. Glasovanje se bo znova začelo ob 18. uri po srednjeevropskem času.

McCarthy je v prvih dveh krogih dobil 203 glasove podpore, v tretjem pa enega manj, saj je namesto 19 kot v prvih dveh krogih v tretjem proti njemu glasovalo 20 republikancev.

Demokrati so po dolgih letih tokrat povsem enotni

V vseh treh krogih glasovanj je največ glasov sicer dobil novi vodja demokratov Hakeem Jeffries iz New Yorka, ki je na čelu stranke nasledil Nancy Pelosi iz Kalifornije. Demokrati so po dolgih letih tokrat povsem enotni in so uživali v težavah republikancev, ki kljub večini doslej niso zmogli potrditi svojega kandidata.

Na vmesnih volitvah sredi predsedniškega mandata 8. novembra lani so tesno zmagali republikanci, ki so v 435-članskem predstavniškem domu osvojili 222 sedežev, demokrati pa 213, vendar je eden od njih, Donald McEachin iz Virginije, kmalu po izvolitvi umrl in jih imajo sedaj do 212. Za izvolitev je treba osvojiti večino vseh oddanih glasov, kar ob polni udeležbi pomeni najmanj 218 glasov. Glasuje se na arhaičen način, tako da vsak poslanec, ko je na vrsti, na glas pove ime kandidata, ki ga podpira.

Najdaljše volitve v zgodovini so bile za predsednika 34. kongresa leta 1855, ko je šele po dveh mesecih in 133 krogih glasovanja zmagal republikanec Nathaniel Banks iz Massachusettsa.

V senatu, kjer so demokrati po volitvah povečali večino za en glas, medtem vse teče gladko. Newyorčan Chuck Schumer ostaja vodja večine, Mitch McConnell, ki se bo danes doma v Kentuckyju kazal z Bidnom ob javnih infrastrukturnih projektih, ki jih je omogočil zakon s podporo obeh strank, pa je s 15 leti na čelu senatnih republikancev uradno postal vodja stranke v senatu z najdaljšim stažem.