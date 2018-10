Avtomobil je imel poln nalepk s podporo Trumpu, na družbenih omrežjih pa je kritiziral demokrate, liberalce in muslimane. V zadnjih letih so ga večkrat aretirali zaradi družinskega nasilja, kraje, grožnje z bombnim napadom in drugih dejanj. Po rodu je iz newyorškega Brooklyna, nazadnje je delal v klubu na Floridi, in sicer deloma kot varnostnik, deloma pa je predvajal glasbo.

Pred tem je med drugim razvažal pice, bil bodibilder in striptizer. Pred nekaj leti je izgubil stik z družino, ki ga je spodbujala, naj poišče pomoč, rekoč, da je izgubil stik z realnostjo. Grozi mu 48 let zapora. Za zdaj kaže, da je eksplozivna telesa izdeloval v kombiju znamke Dodge, v katerem je tudi živel, in da ni imel pomagačev.