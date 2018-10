Dan spomina na mrtve tradicionalno na ljubljanske Žale pritegne velike množice obiskovalcev grobov. Zaradi povečanega obiska pokopališča bo javno podjetje Ljubljanski potniški promet jutri in 1. novembra okrepilo avtobusne povezave.

Na progah 2, 7 in 22 bo vozilo več avtobusov kot običajno, na progah 19I in 19B bodo vozili po prirejenem nedeljskem voznem redu, dodatno pa bodo avtobusi vozili tudi na progi 19 med Barjem in Tomačevim. Poleg tega bodo obratovale proge 11B, 18, 21, 22, na katerih ob nedeljah in praznikih avtobusi sicer ne vozijo. Avtobusi na progah 1B, 3