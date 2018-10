Na pokopališču Žale bo tudi letos pred dnevom spomina na mrtve in na sam praznik organiziran brezplačen prevoz z električnimi vozili kavalir. Iz javnega podjetja Žale so sporočili, da bo električno vozilo od 20. do 31. oktobra vozilo vsak dan med 9. in 17. uro, in sicer po ustaljenem voznem redu in trasi.

Kavalir bo ob vsaki polni uri svojo vožnjo začel na postajališču, ki bo urejeno pri cerkvi svetega Križa pri glavnem vhodu na pokopališče Žale. Na svoji poti se bo vozilo ustavljalo na več postajališčih na starem in novem delu pokopališča: v bližini Lipe sprave in italijanskega pokopališča, na križišču PST in glavne poti na pokopališču, na PST pri fontani Kamen življenja, na križišču Poti med javorji in Poti med akacijami, na križišču Poti med javorji in Poti med gabri in pri vhodu na oddelka D7 in D9. Končna postaja, s katere bo vozilo odpeljalo ob vsaki polovični uri, bo urejena pri zvončku Navček.

Vsa omenjena postajališča bodo po zagotovilih javnega podjetja Žale označena s tablami, ob njih bodo postavili tudi klopi. Kot so pojasnili na Žalah, je brezplačni prevoz namenjen predvsem prevozu invalidov in starejših, ki težko hodijo.

Od 20. oktobra do vključno 1. novembra bosta po Žalah med 9. in 17. uro vozila še dva dodatna kavalirja, ki pa ne bosta opravljala voženj po voznem redu, temveč bosta krožila po pokopališču. »Popeljala vas bosta do želenega groba oziroma kolikor blizu bo mogoče in vas potem odpeljala nazaj na izhodišče,« sporočajo z Žal. Obiskovalci, ki bi se želeli popeljati s tema kavalirjema, ju lahko kjer koli in kadar koli na Žalah ustavijo ali pa ju pokličejo na telefonsko številko 031 666 332. Tudi te vožnje z občinskimi električnimi vozili bodo brezplačne. vbr