Košarkarji Krke v letošnji sezoni nimajo pretirane sreče s poškodbami. Sicer teh ni veliko, a so zdravstvene težave prizadele lanskega najboljšega posameznika Marka Jošila, ki ni bil zgolj vodja na parketu, temveč tudi zunaj igrišča. Novomeščani so upali, da bodo bolečine v kolenu pri 26-letnem Srbu izginile, a je kmalu postalo jasno, da bo odsoten dlje časa. Pa ne zato, ker bi zdravniki odkrili, v čem je težava. Ravno obratno. Raziskave niso razkrile ničesar, bolečina pa pri Jošilu ne pojenja. Kakor koli že, pri dolenjskem moštvu niso čakali križem rok, temveč so posegli po okrepitvi. Trenerju Simonu Petrovu je vodstvo pripeljalo občasnega reprezentanta Blaža Mahkovica, ki je kmalu po prihodu že zablestel in pokazal, da bo pomemben člen moštva v nadaljevanju sezone. V 3. krogu državnega prvenstva se je Krka bolj od pričakovanj mučila z Ilirijo, a na koncu le prišla do zmage. Najbolj zaslužen za to je bil ravno Mahkovic, ki je 29 točkam dodal še pet skokov in s statističnim indeksom 34 postal Dnevnikov igralec kroga.

Na drugem mestu je to pot pristal Jan Špan, ki je ena redkih svetlih točk Olimpije v letošnji sezoni. 25-letni Ljubljančan ves čas prikazuje dobre predstave, pri zmagi proti Šentjurju pa je zablestel z dvojnim dvojčkom, saj je 23 točkam dodal še deset asistenc. Tretje je pripadlo Stefanu Mijoviću (20 točk in pet skokov), ki je bil z Rogaško boljši od Šenčurja. Hopsi so po dveh porazih presenetili Helios, pri Polzeljanih pa je najbolj izstopal Simo Atanacković (17 točk, sedem skokov), ki je v glasovanju pristal na četrtem mestu. Peto je kljub porazu proti Krki pripadlo 21-letnemu Aljažu Stoparju iz Ilirije, ki je dosegel 28 točk in ujel pet odbitih žog.