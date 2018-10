Katastrofalen uvod v sezono košarkarske Olimpije se nadaljuje. V 5. krogu lige ABA so Ljubljančani namreč gostili skromno Cibono in zapravili že dobljeno tekmo ter doživeli že deveti poraz na dosedanjih 12 tekmah. Kljub podvojenemu proračunu za člansko ekipo pri zmajih ni nikakršnega premika na bolje v primerjavi s preteklimi sezonami. In medtem ko so po slabih predstavah trenerja že menjali pri Zadru in Cedeviti, Nenad Čanak pri Partizanu pa je odstopil kar sam, na klopi Olimpije na začudenje mnogih še vedno sedi Zoran Martić.

Katastrofalne predstave moštva očitno vodilnih pri Olimpiji ne ganejo, prav tako jih ne gane vse skromnejši obisk na tribunah v Stožicah, ki iz kroga v krog bolj samevajo. Tisti, ki jih dogajanje v najtrofejnejšem slovenskem košarkarskem klubu še zanima, na tekmah in spletu pozivajo k odhodu Martića, omenja pa se tudi ime direktorja Romana Lisca, saj po njihovem greši z odlašanjem menjave na trenerskem položaju.

Proti Ciboni je Olimpija vodila večino obračuna, največ za enajst na začetku drugega polčasa. Zagrebčani so gostitelje v nadaljevanju uspeli ujeti, a so ti po zadetih prostih metih Aleksandra Lazića 15 sekund pred koncem povedli za šest. Sledilo je dogajanje, ki spada v rubriko saj ni res, pa je. Olimpija je nemudoma prejela trojko, nato pa je Martić devet sekund pred koncem vzel minuto odmora. Lazić je po njej storil osebno napako v napadu, Ivan Novačić pa z novo trojko izsilil podaljšek, v katerem je bil s soigralci bolj zbran. »Ne vem, kaj naj rečem, ko na takšen način izgubiš tekmo in zapraviš vse, za kar si garal vseh 40 minut rednega dela. Vse smo imeli v svojih rokah, dvakrat v končnici zadnje četrtine smo imeli tudi priložnost, da napravimo malo osebno napako, pa je nismo. Bili smo boljši nasprotnik, a na koncu tudi bolj nespametna ekipa na igrišču,« je povedal Zoran Martić, ki zaradi poškodbe ni mogel računati na Scottieja Reynoldsa, medtem ko je Cibonin trener Ivan Velić iz istega razloga pogrešal Marina Rozića in Karla Uljarevića.

Liga ABA 1. C. zvezda 5 5 0 422:352 10 2. Mega B. 4 4 0 345:303 8 3. Budućnost 4 3 1 321:288 7 4. Igokea 5 2 3 409:418 7 5. Partizan 5 2 3 424:435 7 6. Krka 5 2 3 363:409 7 7. Olimpija 5 2 3 412:390 7 8. Cibona 5 2 3 398:410 7 9. FMP 5 2 3 384:423 7 10. Mornar 4 2 2 332:344 6 11. Zadar 5 1 4 430:463 6 12. Cedevita 4 1 3 340:345 5