»Igralec toplega srca in globokega duha.« Tako je Janeza Škofa, letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, predstavila njegova kolegica Saša Pavček, sicer lanska dobitnica tega najvišjega priznanja za igralsko umetnost pri nas, preden je velika dvorana SNG Maribor izbruhnila v dolgotrajen aplavz. Nagrajenec je v svojem govoru naslovil predvsem sedanji družbeni trenutek in opozoril na razraščajoči se fašizem, kršitve človekovih pravic, na široko zaprte oči pred umirajočimi v Kolpi in nastajajočimi vaškimi stražami. »Zahvaljujem se za visoko nagrado, ki je za igralca največ; toda jutri se spet začne vsakdanje življenje,« je poudaril Škof, preden se je spustila zavesa nad letošnjim festivalom.

Med desetimi tekmovalnimi predstavami v selekciji Zale Dobovšek je strokovna žirija, ki so jo sestavljali Nika Arhar (predsednica), Goran Ferčec, Simona Hamer in Marko Sosič, za najboljšo uprizoritev izbrala predstavo 6, ki »hrabro razkrije anatomijo dehumanizirane sodobnosti in njenih iracionalnih družbenih predsodkov«, režiser Žiga Divjak pa jo je oblikoval v okviru projekta Nova pošta Slovenskega mladinskega gledališča in Maske Ljubljana. V režiserjevi odsotnosti je nagrado sprejela skupina mladih migrantov, katerih težave z nastanitvijo v kranjskem dijaškem domu so bile vsebinsko izhodišče za nastanek uprizoritve. Posebno nagrado za edinstveno performativno gesto je žirija namenila šesturnemu performansu Skupaj z Lejo Jurišić in Markom Mandićem; ta je prejel tudi nagrado za najboljšo uprizoritev sezone, ki jo na festivalu tradicionalno podeljuje Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.

Še ena »zmagovalka« je postala predstava Naš razred, nastala v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj, Mestnega gledališča Ptuj in Mini teatra Ljubljana: Nina Rajić Kranjac je zanjo prejela Borštnikovo nagrado za režijo, za svoj nastop v njej je bil nagrajen cel igralski kolektiv, Branko Rožman pa je tudi zanjo prejel nagrado za glasbo. Rožman je bil nagrajen še za svoj prispevek v predstavah Sen kresne noči in Visoška kronika (obe je zrežiral Jernej Lorenci), ki sta prinesli še nagrado za dramaturgijo Maticu Starini; tudi Branko Hojnik je bil nagrajen za scenografijo v Snu kresne noči, kjer si je eno od igralskih nagrad prislužil še Matej Puc, za vlogi v Visoški kroniki pa sta bila nagrajena Aljaž Jovanovič in Tamara Avguštin. Uroš Kaurin in Vito Weis sta bila za igro nagrajena v uprizoritvi Heroj 2.0 – Predstava vseh predstav.