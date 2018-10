Borut Mauhler, mojster karateja: Ko nekaj počnemo zgolj zase, je napredek največji

Pet nazivov absolutnega slovenskega prvaka, tretje mesto na jugoslovanskem in peto mesto na evropskem prvenstvu. Vse to so lovorike, ki si jih je v svoji športni karieri priboril mojster karateja Borut Mauhler. Pa vendar je devetinpetdesetletni Ljubljančan bolj kot na omenjene dosežke ponosen na to, da svoje poslanstvo še vedno opravlja s srcem. »Uspeh je težko merljiv. Največji smisel vsega, kar počnemo, je, da to počnemo iskreno in da skušamo v tem napredovati. Če nas nekaj, kar počnemo, iskreno veseli, potem je to merljivo le znotraj nas. Bolj ko se lahko oddaljimo od primerjav z drugimi in določeno stvar počnemo zgolj zase, večja sta napredek in notranje veselje,« je jasen Mauhler. Prihodnje leto bo zaznamoval pol stoletja predanosti karateju, o njegovem delovanju pa so poročali tudi v uglednem japonskem časopisu Okinawa Times.