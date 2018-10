Po sedmih porazih na devetih tekmah nove sezone v severnoameriški hokejski ligi NHL je Los Angeles pristal na zadnjem mestu zahodne konference. Kralji preživljajo krizne trenutke, saj so po spodrsljajih proti Ottawi, Torontu, New York Islanders in Buffalu vpisali še peti zaporedni proti Dallasu. Če ne bodo izboljšali dosežkov na ledu, se jim lahko zalomi pri naskoku na končnico.

Anže Kopitar je imel sanjsko sezono, v kateri je dosegel rekordnih 92 točk, ki se jim bo težko znova približal. V tej sezoni je igral na osmih tekmah in dosegel tri gole, še vedno pa čaka na uvodno podajo. Proti New York Islanders je manjkal zaradi bolezni in tako izpustil prvi obračun po januarju 2017. »Ko že mislimo, da smo stopili na pravo pot, se nam vedno nekaj zalomi. Nihamo, kar moramo popraviti. Z vsakim porazom se zviša raven frustracije, a je v tej garderobi toliko značaja, da se bomo pobrali,« pravi kapetan kalifornijskega kolektiva Anže Kopitar.

Los Angeles je bil v prvih dveh tednih tekmovanja edino moštvo v NHL, ki sploh ni doseglo zadetka ob številčni prednosti. Analitiki ocenjujejo, da je bila ena ključnih napak v postavitvi zvezdniškega novinca v moštvu Ilije Kovalčuka pred vrata nasprotnikov, statistika pa je pokazala, da imajo kralji veliko težav že s prenosom ploščka v napadalno tretjino igrišča. Uspešnost so izmerili v 67 odstotkih, v minuli sezoni pa je bila v povprečju skoraj 86-odstotna. Moštvu niso prizanesle niti poškodbe – napadalec Dustin Brown v novi sezoni sploh še ni zaigral, prvi vratar Jonathan Quick pa je branil le na štirih tekmah. Krivulja se ni obrnila niti po njegovi vrnitvi na ledeno ploskev.

Med navijači vlada vse večje nezadovoljstvo, prva tarča pa je trener John Stevens, ki se mu trese stolček. Los Angeles je že zelo zgodaj postal največje razočaranje sezone, potem ko je pred začetkom tekmovanja pristal na širšem seznamu kandidatov za osvojitev Stanleyjevega pokala, ki ga je nazadnje osvojil v sezoni 2013/14. Branilec Jake Muzzin je že potarnal, da moštvo igra brez strasti, očitno pa niso zalegli niti krizni sestanki za zaprtimi vrati slačilnice.