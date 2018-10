Trump je v začetku tedna na enem podobnih predvolilnih zborovanj pred 6. novembrom, ko bodo kongresne volitve, malce umiril napade, vendar ni trajalo dolgo. Sedaj ko je jasno, da je napadalec njegov podpornik, se je vrnil na stara pota napadov na politične nasprotnike in kritike brez usmiljenja.

V Charlottu je sinoči pozival h koncu politike osebnih napadov, hkrati pa nadaljeval s temi napadi in z omembo »pokvarjene Hillary Clinton« spet podžgal vzklike množice, naj nekdanjo demokratsko predsedniško kandidatko zaprejo. Trump se je nato šalil: »Joj kako bodo spet poročali o vas.« Množica je vzklikala tudi proti CNN, medijem in drugim demokratskim politikom.

Trump je v petek zjutraj med tretjo in četrto uro tvital jezne napade na medije, pred odhodom v Charlotte pa je novinarjem pred Belo hišo dejal, da ne namerava umiriti politične retorike. Kvečjemu jo lahko menda zaostri, saj naj bi bilo vsem jasno, da so mediji izjemno nepošteni do njega in do republikanske stranke.

FBI je v petek na Floridi aretiral 56-letnega zagrizenega Trumpovega podpornika Cesara Sayoca, ki je obtožen pošiljanja pisemskih bomb na najmanj 13 naslovov. Med drugim na naslov nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame, na naslov Clintonove, na naslov liberalnega milijarderja Georga Sorosa, kongresnice Maxine Waters, senatorja Coreyja Bookerja, nekdanjega direktorja Cie Johna Brennana in to na televizijo CNN v New Yorku.

Pošiljko s premalo znamkami za uspešno dostavo bombe je poslal tudi na naslov nekdanjega nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti Jamesa Clapperja, filmskega igralca Roberta DeNira, liberalnega milijarderja Toma Steyerja, senatorke Kamale Harris in druge. Po aretaciji so teorije »strokovnjakov« televizije Fox News, da gre za dejanja demokratov, da si povečajo možnosti za zmago na volitvah, padle v vodo.

Vendar ne na Trumpovih zborovanjih, kjer množica verjame vse, kar jim pove predsednik. Sayoc je registriran kot republikanec, je bil pogost obiskovalec Trumpovih zborovanj. Sicer pa je stari znanec policije z zajetno kartoteko.