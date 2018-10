Demokratom se obtožbe zdijo tako za lase privlečene in smešne, da jih niti ne zanikajo preveč, obenem pa predsednika obtožujejo, da politizira pred kongresnimi volitvami 6. novembra. Trump naj bi le preusmerjal pozornost z drugih problemov, kot je na primer zdravstvo.

Migranti v karavanah ali samostojno namreč prehajajo mejo med ZDA in Mehiko že desetletja. Trump je jezen, ker mu kljub ostri retoriki in politiki, kot je odvzemanje otrok staršem na meji, ni uspelo zajeziti prihoda nezakonitih ali zakonitih priseljencev.

Odločitev o izvršnem ukazu, s katerim bi določenim kategorijam ljudi prepovedali vstop v državo, še ni bila sprejeta, zanesljivo pa bi sprožila sodne spore, podobno kot jih je Trumpova odločitev o prepovedi vstopa v ZDA državljanom določenih muslimanskih držav. Trump je zaradi konservativne večine vrhovnega sodišča ZDA lahko na koncu svojo malce omiljeno prepoved uveljavil.

Kljub ostri retoriki in predsednikovi jezi pa uradna statistika ministrstva za domovinsko varnost kaže, da so v minulem proračunskem aretirali manj nezakonitih priseljencev, kot pa so jih povprečno na leto v času vladavine predsednika Baracka Obame. Ne zaradi slabše učinkovitosti, ampak ker čez mejo prihaja manj ljudi kot prej.

Naraslo pa je število družin z otroki, kar spet nima veliko opravka z ZDA, ampak z naraščanjem nasilja uličnih tolp in revščine v Hondurasu, Gvatemali in Salvadorju.

Karavana, ki gre čez Mehiko, naj bi po zadnjih podatkih štela do 5000 ljudi, Mehičani pa ji na poti pomagajo s hrano in drugimi potrebščinami. Trump je zagrozil, da bo Mehiki in drugih državam, ki ne uspejo ustaviti migrantov, odvzel ameriško pomoč.