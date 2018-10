De Niro je tako kot vsi dosedanji prejemniki paketov znan kot oster kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Med drugim ga je označil za »nacionalno katastrofo«, še posebej pa ga je razburil med junijsko podelitvijo ameriških gledaliških nagrad Tony, ko je med neposrednim prenosom pokazal sredinec in dejal »J... Trumpa«.

Trump je v odgovor enega najbolj znanih ameriških igralcev označil za »posameznika z zelo nizkim inteligenčnim kvocientom«, poročajo tuje tiskovne agencije.

De Niro je bil oster do Trumpa že med njegovo volilno kampanjo leta 2016, ko je v New Yorku rojeni igralec republikanskega kandidata Trumpa označil za »očitno neumnega«, »povsem norega« in idiota.